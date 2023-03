Mutirão contra a dengue hoje em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna realiza no Bairro Santo Antônio o Mutirão contra a Dengue para prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada nesta sexta-feira, dia 3, a partir das 8 horas.

Segundo a coordenadora da Divisão de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimar Ribeiro, a ação começou na tarde desta quinta-feira com o tratamento focal e perifocal à base de inseticida em diversas ruas do bairro. A orientação é que as pessoas deixam janelas e portas de casa abertas.

Em ação conjunta com a equipe do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) cerca de 60 Agentes de Combate às Endemias (ACE) vão executar o bota-fora para que os materiais como pneus, móveis velhos, materiais de construção entre outros itens que acumulem água sejam removidos.

A remoção também de garrafas PET e objetos que possam se transformar em reservatórios é para evitar criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus .

A Administração Municipal faz alerta a população sobre a importância da participação, conscientização e mobilização de todos. “Se todos fizermos nossa parte, o mosquito não encontrará ambientes propícios para se reproduzir”, afirma Ribeiro.