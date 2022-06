Mutirão contra mosquito Aedes aegypti chega a mais um bairro em Itabuna

A secretária municipal da Saúde, Lívia Mendes Aguiar, acompanhou na manhã desta sexta-feira, dia 3, o Mutirão de Combate ao Aedes aegypti no bairro Mangabinha, que teve adesão maciça dos moradores. A Prefeitura de Itabuna, segundo a titular da pasta, tem como meta frear a epidemia de arboviroses na cidade com ações de conscientização, prevenção e de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A secretária avalia como uma iniciativa de sucesso o ciclo de mutirões realizados com o objetivo de frear a proliferação do Aedes aegypti. “Consideramos exitosa essa campanha pelo grande volume de entulho e bens inservíveis retirados dos bairros, porque se estivessem lá poderiam acumular água parada e ser foco do mosquito”, comentou.

Ela salientou o engajamento da força-tarefa que conta com a participação de agentes comunitários de saúde e de endemias e equipes da limpeza pública. “Agora, estou muito confiante e acredito que vamos conseguir controlar a doença”, completou a secretária de Saúde.

Participam diretamente da força-tarefa as secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do Departamento de Limpeza Pública, e de Transportes e Trânsito.

População apreensiva

A moradora Adeildes Santos se disse temerosa com a quantidade de imóveis fechados no Bairro Mangabinha, nas imediações da Rua Ana Nery, como consequência das chuvas e enchentes do final de dezembro do ano passado. “Tenho muito medo de haver focos. Isso pode trazer doença para nossa casa. Tenho em casa um bebê de um mês de nascido”, desabafou.

Já Lílian Roberta, também moradora da Rua Ana Nery, disse que há pouco tempo uma de suas filhas teve chikungunya.“Tenho certeza de que os mosquitos vêm dessas casas abandonadas, com entulhos no seu interior ou quintais. Ao lado da minha casa tem uma e nos fundos, outra”, denunciou a moradora.

Justamente em um desses imóveis denunciou pela moradora que a equipe de endemias localizou focos com larvas do Aedes aegypti. A coordenadora da Divisão de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimar Ribeiro, informa que o tratamento focal, a conscientização das pessoas e o recolhimento de entulhos no bairro, com o bota-fora, vai continuar para que focos de larvas sejam eliminados.