Mutirão de Combate à Dengue chega ao Vila Anália sexta-feira

Os moradores do Vila Anália receberão, na manhã de sexta-feira (16), o Mutirão de Combate à Dengue, que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância em Saúde nos bairros de Itabuna. No local foram identificados quatro casos da doença neste ano.

Esse será o terceiro bairro da cidade a receber Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde e profissionais da Secretaria de Saúde. O Mutirão tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de evitar focos do Aedes aegypti. Além disso, o Vila Anália fica no entorno de outros dois bairros onde há casos de dengue.

Além disso, as famílias são orientadas a cobrir depósitos e tanques de água, locais onde a fêmea do mosquito deposita larvas e pupas. Por meio da coleta nos quintais de utensílios domésticos que possam servir de berço para larvas do mosquito, se evita a proliferação do causador da dengue, chikungunya e zika.

Meta é semanal

Até agora, já receberam a visita das equipes nas duas últimas semanas os bairros Sarinha Alcântara e São Caetano. O gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Émerson Oliveira, informa que a meta é avançar realizando mutirões, semanalmente, tendo em vista que já foram confirmados 100 casos de dengue na cidade.

O trabalho realizado por agentes de Combate às Endemias e Comunitários de Saúde tem como foco distribuir panfletos informativos e sacos de lixo para que a população recolha resíduos do interior de suas residências que possam servir de criadouro das larvas do mosquito.