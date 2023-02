Mutirão de Combate ao Aedes aegypti chegou ao Banco Raso e Pedro Fontes

A Prefeitura de Itabuna realizou nesta sexta-feira, dia 3, mais uma edição do Mutirão de Combate ao Aedes aegypti. Desta vez, no Bairro Banco Raso e no condomínio residencial Pedro Fontes I e II, no São Roque.

As equipes da Divisão de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde realizaram visitas domiciliares para a remoção de focos de criadouros do Aedes aegypti e pulverização perifocal de inseticida.

“Além disso, também foram realizadas ações educativas junto aos moradores com o objetivo de levar informações sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus”, informou Lucimar Ribeiro, coordenadora da Divisão de Combate às Endemias.

Ela disse que os moradores também receberam orientações sobre a importância de combater de ratos e animais peçonhentos, a exemplo de escorpiões, evitando acúmulo de lixo, entulhos e restos de construção. Nos locais onde ficam restos de alimentos ratazanas fazem ninhada e baratas aparecem, atraindo os aracnídeos.

“Nossa equipe de combate à Leptospirose, por exemplo, aproveitou o momento para instalar armadilhas para captura de roedores”, reforçou Lucimar Ribeiro, durante a ação no Banco Raso.

De acordo com Lucimar, os Mutirões acontecem de segunda a sexta-feira, entre as 8 e 14 horas. Os bairros beneficiados até agora foram: Antique, Zildolândia, Santa Clara, Fernando Gomes e Mangabinha.

“Quanto ao mosquito, o último Levantamento Índices para Aedes aegypti (LIA) realizado em novembro ano passado foi de 0,87%. Nosso objetivo é reforçar as ações para que tenhamos tranquilidade no resultado do próximo LIA que acontece no final deste mês”, encerra a coordenadora.