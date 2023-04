Mutirão de mamografias retoma atendimentos na próxima terça-feira

Os atendimentos do mutirão itinerante de mamografias para o rastreamento do câncer de mama em mulheres na faixa etária entre 49 e 69 anos, residentes em Itabuna, vão acontecer a partir da próxima terça-feira, dia 2. O serviço é totalmente gratuito e atende ao público que já está agendado através dos postos de saúde do município e por demanda espontânea.

Devido ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira, 1° de Maio, na terça-feira mais 150 atendimentos ocorrem para mulheres demandadas pela UBS Lourdes Alves, do Jardim Primavera, USF Antonio Menezes Filho, no Bairro Vila Anália, e USF João Monteiro, no Pedro Jerônimo.

Já na quarta-feira, dia 3, o serviço itinerante vai atender os pacientes da USF Roberto Santos, no Santo Antônio, e a UBS Isolina Guimarães, no Zildolândia. É importante que as mulheres estejam portando os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e requisição médica ao comparecer à carreta da Secretaria de Saúde da Bahia estacionada no antigo SESP, no centro de Itabuna.

Os serviços da unidade móvel estarão disponíveis, das 7 às 12 e das 13 às 18 horas, até o dia 11 de maio, nesta ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.