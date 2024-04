Mutirão de saúde estima mais de 10 mil atendimentos em Itabuna

Pelo menos 10 mil pessoas deverão ser atendidas até o final da tarde de sexta-feira, dia 12, no mutirão itinerante “Saúde Mais Perto”, na Avenida Princesa Isabel, no bairro Banco Raso. O evento é promovido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) em conjunto com as Voluntárias Sociais da Bahia e a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Hoje, no primeiro dia, o atendimento que começou às 8h e seguiu até as 17h, foi tranquilo com o chamamento de novos pacientes, já que as filas diminuíram depois de 1h40min da abertura. O fato surpreendeu a coordenação do mutirão e ao prefeito Augusto Castro (PSD), que cumpre agenda em Brasília, mas programou visita amanhã aos estandes de atendimento e as carretas onde os serviços são prestados.

A recepção é feita por mais de 300 profissionais entre médicos, assistentes e técnicos do estado e do município ao público, que precisa apresentar apenas cartão SUS, RG, CPF e solicitação médica do SUS, exceto para o serviço de odontologia e emissão de documentos. As secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e Esportes e Lazer também participaram com serviços e atividades lúdicas.

Consultas e exames

Nesses dois dias do Saúde Mais Perto, os pacientes podem realizar consultas e procedimentos oftalmológicos como cirurgia de catarata, limpeza da lente para quem já fez tal cirurgia, atendimento odontológico com tratamento bucal completo, tratamento preventivo (ginecológico), consulta com nutricionista, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Moradora do bairro São Caetano, a dona de casa Edvanil Pereira Ribeiro elogiou a iniciativa dos organizadores e se disse satisfeita pelos serviços de saúde. “Chegou perto da gente mesmo, sem tumulto e de graça”, brincou.

Ela tem motivo para se alegrar, porque conseguiu fazer exames de oftalmologia e de ultrassonografia em apenas uma manhã, e no mesmo local. “Não precisei esperar cota ou agendamento, como normalmente acontece. Foi tudo muito rápido”, comemorou.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, afirmou que a proposta do projeto do Governo da Bahia é auxiliar os municípios a diminuir a demanda reprimida de consultas médicas, agendamento de cirurgias e a realização de exames. “Além de agilizar o atendimento na saúde pública para garantir uma melhor qualidade de vida de nossa população”, expressou.

Já o coordenador do “Saúde Mais Perto”, Edvaldo Gomes, também confirmou o objeto do projeto e destacou que a principal missão é zerar as filas da saúde pública no estado. Segundo ele, esta ação vem sendo realizada justamente para atender a demanda da população mais vulnerável e em comunidades tradicionais.

“O Governo do Estado está trabalhando para levar a saúde mais perto da população e vamos conseguir”, reforçou o coordenador. Ele informou que só neste mês o mutirão já foi realizado nos municípios de Paratinga, Jandaíra, Salvador, Porto Seguro, Dias D’Ávila e Várzea Nova. Na próxima semana estará em Ilhéus e Gandu.