Mutirão do Diabetes atrai multidão nesse primeiro dia em Itabuna

Itabuna é palco do Mutirão do Diabetes, um dos mais importantes eventos de promoção à saúde da população, aberto nesta quinta-feira, dia 17, na Terceira Via Hall, na Avenida José Soares Pinheiro, e que se estendendo até amanhã. Nesse primeiro dia, a 18ª edição do evento superou a expectativa da organização ao receber uma multidão em busca de exames gratuitos para detecção do diabetes e também promoção à saúde por meio de informação e orientação.

O coordenador do Mutirão do Diabetes e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, médico Rafael Andrade, adiantou que a abertura oficial será nesta sexta-feira, dia 18, às 8 horas, contando com a participação de especialistas e autoridades do prefeito Augusto Castro (PSD) e de várias partes do país. “Hoje estamos nos apresentando, embora muita gente já conheça o evento”, afirmou.

Com atendimento das 8 às 13 horas estão sendo realizados exames do pé diabético e do fundo de olho e prestadas orientações sobre serviços gratuitos oferecidos à comunidade, como a campanha de detecção do diabetes através dos exames de glicemia, pressão arterial e muitos estandes com profissionais para orientar o público, com as ações integradas à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de equipes das Unidades Básicas e de Saúde Família.

O médico Rafael Andrade aproveitou para destacar a importante parceria da Prefeitura de Itabuna, ao confirmar que o Mutirão do Diabetes é um evento integrado à saúde pública com a participação de profissionais da Atenção Primaria, além de Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, que trabalham voluntariamente.

Ele disse que neste ano o Mutirão deu um passo à frente ao adotar novas tecnologias como Retinografia Digital, com uso de algoritmo de Inteligência Artificial (IA), e a emissão de laudos usando a tecnologia da Telemedicina, o que garantirá maior precisão e rapidez nos diagnósticos.

A expectativa da organização é de que o Mutirão do Diabetes reafirme Itabuna como referência nacional e mundial na prevenção da doença, como já vem ocorrendo, de acordo o médico Rafael Andrade. Segundo explicou, atualmente já são cerca de 40 as cidades brasileiras inspiradas e treinadas pela ONG Unidos pelo Diabetes que já realizam mutirões semelhantes. “Isso significa que o projeto deu certo desde a sua primeira edição, em 2004”, acrescentou.

Promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, o Mutirão do Diabetes é coordenado pelo médico Rafael Andrade, contando com a participação dos presidentes da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Araújo, e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Cristiano Caixeta, além de especialistas da Bahia e de outros estados, que atuam como também como voluntários do projeto.