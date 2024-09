Mutirão do Diabetes de Itabuna completa 20 anos e é modelo para 40 cidades brasileiras

O Mutirão do Diabetes de Itabuna chega à sua 20ª. edição em 2024. Idealizado e coordenado pelo Dr. Rafael Andrade, diretor do Centro Avançado em Retina e Vítreo do Hospital Beira Rio e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, ao longo de 20 anos o mutirão se consolidou como o principal evento de prevenção, conscientização e rastreamento de complicações provocadas pela doença no Brasil.

Mais de 30 mil pacientes foram atendidos nestes 19 anos e cerca de 3 mil pacientes com retinopatia diabética grave ou edema macular diabético, pacientes com doença ocular mais grave foram submetidos a tratamento gratuito de fotocoagulação a laser da retina, evitando a cegueira de muitos deles

Em 2024, o Mutirão acontece no dia 9 de novembro, com ações clínicas como exame de fundo de olho, rim e pé diabético e cardiológico e telemedicina com uso de inteligência artificial, no Hospital Beira Rio. A adoção de modernas tecnologias permite que todo o processo seja digitalizado, com dados e diagnóstico do paciente em tempo real. Na praça Rio Cachoeira, será promovida a Cidade do Diabetes, será realizada uma Feira de Saúde, com ações de prevenção como teste de glicemia, endocrinologia, saúde bucal e oficinas educativas, com a participação de estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, Unex e Afya.

No 10, ainda como parte da programação do Mutirão, acontecem o Aulão Azul da Saúde e a Pedalada Azul, com cerca de 1500 ciclistas.

O Dr. Rafael Andrade destaca que “esse é um ano especial, são duas décadas de um projeto que mobiliza toda a comunidade, com mais de mil voluntários e que se transformou em modelo para o Brasil, sendo replicado em mais de 40 cidades e reconhecido pela Federação Internacional do Diabetes”, que este ano escolheu “Diabetes e Bem Estar” como tema da campanha.