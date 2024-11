Mutirão do Diabetes de Itabuna será neste fim de semana 

Será realizada neste final de semana (9 e 10) a 20ª edição do Mutirão do Diabetes de Itabuna, promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes e Hospital Beira Rio. No sábado, dia 9, haverá atendimento especializado no HBR, como exame de fundo de olho, rim e pé diabético e cardiológico e telemedicina com uso de inteligência artificial.

Na praça Rio Cachoeira, será promovida a Cidade do Diabetes, será realizada uma Feira de Saúde, com ações de prevenção como teste de glicemia, endocrinologia, saúde bucal e oficinas educativas, com a participação de estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, Unex e Afya. Todo o atendimento e serviços oferecidos no mutirão são gratuitos.

Já no dia 10, domingo, acontecem o Aulão Azul da Saúde e a Pedalada Azul, com cerca de 1500 ciclistas, incentivando a prática de atividades esportivas para uma vida saudável. “Diabetes e Bem Estar” é tema da campanha coordenada pela Federação Internacional do Diabetes em 2024.

O Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do mutirão, destaca que “esse vigésimo mutirão é uma marca histórica para a cidade, numa ação que é exemplo de voluntariado e que já está sendo replicada em mais de trinta cidades brasileiras e serve de modelo para outros países”. “Itabuna se tornou a Cidade Azul, referência no tratamento e prevenção do diabetes”, ressalta o médico oftalmologista.