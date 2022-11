Mutirão do Diabetes terá serviços médicos gratuitos e orientações para a população

Considerado um dos principais eventos de tratamento e prevenção da doença e incluído no calendário oficial da Federação Internacional do Diabetes, o Mutirão do Diabetes de Itabuna chega à sua 18º. Edição em 2022.

Promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, o mutirão acontece nos próximos dias 17 e 18 de novembro, das 08 às 13 horas, na Terceira Via Hall, na Avenida JS Pinheiro, com atendimento médico especializado e ações de prevenção, totalmente gratuitos.

De acordo com o Presidente da ONG e Coordenador do Mutirão, Dr. Rafael Andrade “ o novo espaço concilia praticidade, segurança aos pacientes e visitantes dentro de um conceito inovador de atendimento personalizado e adoção de novas tecnologias”, que fazem o projeto itabunense ser replicado em mais de trinta cidades brasileiras.

Nos dois dias serão feitos os exames do pé e do fundo de olho através da retinografia digital e telemedicina, utilizando de algoritmo de inteligência artificial como recurso de auxílio, sendo que os pacientes com retinopatia diabética realizarão o exame presencial de fundo do olho com o médico especialista em retina e aplicação de laser na retina para os casos mais graves. Haverá também atendimentos médicos com médicos nefrologistas para avaliação e orientação dos rins.

Os pacientes apresentando pé diabético com alto risco, serão avaliados por equipe da Angiologia / Cirurgia Vascular e equipe de enfermagem especializada.

A Feira do Diabetes também acontecerá para levar informações e serviços para toda a população, como a campanha de detecção do diabetes através dos exames de glicemia, pressão arterial e muitos stands com profissionais para orientar o público.

Todas essas ações estão integradas à Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes da Atenção Básica de Saúde, que farão o acompanhamento permanente dos pacientes.

O Mutirão do Diabetes 2022 é uma Realização da ONG Unidos Pelo Diabetes com o apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novonordisk.