Mutirão do GAP retira quase meia tonelada de lixo da praia no Dia Mundial da Limpeza

Em menos de uma hora de coleta, cerca de 150 voluntários retiraram quase meia tonelada de lixo (437 quilos) do trecho da Praia do Sul próximo à AABB, durante mutirão liderado pelo Grupo de Amigos da Praia (GAP), no último sábado (17). A ação marcou a participação de Ilhéus no movimento planetário Dia Mundial da Limpeza, que aconteceu em 191 países simultaneamente.

Além dos voluntários do GAP, estiveram presentes alunos do Colégio da Polícia Militar, representantes da empresa FG Soluções Ambientais, grupamento de bombeiros civis do Aeroporto de Ilhéus, Lions Pontal,

Lions Norte, Mucambo, Faculdade de Ilhéus,

Associação Frei Vantuy, membros das ONGs Planeta dos Bichos e Amigos Solidários. A programação incluiu roda de conversa sobre as etapas da coleta de resíduos, homenagem aos voluntários que trabalharam na ajuda humanitária para as vítimas das enchentes de 2021 no Sul da Bahia com entrega de coletes e certificados e apresentação dos resultados dos projetos do GAP nos últimos meses.

Conforme enfatiza a advogada e voluntária do GAP, Jurema Cintra, o lixo é um grande problema para a saúde da fauna e flora marinhas. “Ilhéus tem o maior litoral da Bahia. Precisamos conservar esse ecossistema, ajudando na limpeza das praias, a fim de evitar que os resíduos, sobretudo o lixo plástico, entrem na cadeia alimentar dos peixes e crustáceos que são utilizados pelas pessoas para o preparo de diversos pratos”, alerta a ativista.

O fundador do GAP, Vinícius Alcântara, destacou que a missão do grupo é zelar pela qualidade das praias. “A maior parte do lixo chega aqui pelos rios, então os municípios que compõem as bacias hidrográficas do Cachoeira e Almada são responsáveis pelo lixo que se acumula nas praias de Ilhéus”. Além disso, completa ele, “70% dos resíduos que poluem o mar está embaixo da água; o que vemos é somente uma pequena fração desse problema”, adverte.

Resultados do GAP

Vinícius apresentou os resultados dos 13 projetos que são desenvolvidos pelo GAP em Ilhéus atualmente. “Foram mais de 300 mutirões em quatro anos, com a retirada de 51 toneladas de resíduos, manualmente”, diz o fundador do grupo. Ele destacou as 10 toneladas de resíduos coletadas e comercializadas pelos membros da Coolimpa, por meio do projeto Recicla Ilhéus, e as 1.173 árvores plantadas no bairro São Miguel. “São mudanças de mentalidade e comportamento numa cidade onde o poder público não planta árvores, só corta, e está completamente ausente nas políticas de conservação da natureza”, ressalta.

Também evidenciou o sucesso dos projetos Composta Ilhéus, que já entregou 500 composteiras para famílias da área urbana e vai contribuir para desviar 90 toneladas de resíduos que iriam para o lixão do Itariri, o Bazar solidário que já chegou em 15 bairros e o GAP Educa, que já realizou mais de 60 palestras em escolas e empresas para fomentar, estimular e sensibilizar sobre as questões ambientais.

Ajuda humanitária

Entre os projetos, destacam-se também o GAP Surf, com aulas para crianças de escolas públicas, a fim de estimular o esporte e despertar o potencial de agregação comunitária, o Selo GAP de Sustentabilidade e a Central do Voluntariado, que fornece assessoria jurídica, administrativa e contábil para fortalecer as instituições comunitárias e Organizações Não Governamentais (ONG).

Vinícius acentuou, ainda, os números relevantes que evidenciam a força do voluntariado durante as enchentes de 2021. “O GAP trabalhou ao longo de 53 dias, durante 24 horas, para atender desabrigados em 144 localidades de 14 municípios, com a participação de 500 voluntários. Foram entregues 11.826 cestas básicas, enriquecidas com proteína animal (36 mil ovos, 2 toneladas de frango, meia tonelada de mortadela), 10 mil fraldas decartáveis, milhares de roupas femininas, masculinas e infantis, entre outras ações de apoio social.”