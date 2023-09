Mutirão para cirurgia oral da Prefeitura de Itabuna atende 100 pacientes

O primeiro mutirão para cirurgia oral realizado na manhã de sábado, dia 16, pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, levou um total de cem pacientes, que esperavam por procedimentos especiais como raios-x e cirurgias para o Centro de Especialidades Odontológicas (ODONTOCENTRO), na Avenida Inácio Tosta Filho.

A ação contou com uma equipe de 21 profissionais, entre odontólogos e auxiliares, além de estudantes do curso de Odontologia da UNEX. O Mutirão de Odontologia para pacientes já cadastrados pelas unidades de saúde. acontecerá também nos próximos dois sábados.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, que acompanhou as atividades na clínica, além de ressaltar a importância da iniciativa, destacou pontos relevantes tanto para a comunidade quanto para o município.

“Atendemos uma demanda reprimida por conta dos serviços de manutenção que estão sendo realizados em algumas unidades de saúde e além disso, oferecemos comodidade aos pacientes que não têm tempo para atendimentos durante a semana”, explicou.

Lívia Mendes lembra que muitos trabalhadores precisam de tratamento dentário, mas deixam de ir a uma consulta em função do trabalho ou pelo alto custo do procedimento numa clínica particular.

“O mutirão num dia de sábado, além de facilitar a vida do cidadão, permite atendimento personalizado e com hora marcada, com uma grande equipe de profissionais que não deixa o paciente esperar e com o conforto de um ambiente amplo”. Durante a manhã também foi servido lanche para todos as pessoas presentes.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde também ressaltou a parceira com a UNEX que disponibilizou 10 alunos do curso de graduação de Odontologia e insumos para o mutirão.

O supervisor da Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Maurício Porto de Oliveira Pimenta, contou que a inciativa de promover o primeiro mutirão traz inúmeros benefícios para a saúde pública de Itabuna.

“É um serviço de média e alta complexidade da Odontologia realizado num fim de semana, quando o paciente tem â disposição uma equipe completa formada por odontólogos, endodontistas, periodontistas além de serviços como raios-x e cirurgia”, completou.

Outro benefício destacado por Maurício se refere ao tratamento para pacientes especiais com desordem mental e transtorno do espectro autista (TEA). “É algo bem complexo”, resumiu.

Ele também destacou a parceria da UNEX para o sucesso do trabalho em mutirão em favor da coletividade, além da cessão materiais e insumos, considerado fator decisivo para que se alcance o êxito no 1º dia do Mutirão de Odontologia.

Maurício conclui que, além do acolhimento e atendimento especializado, os pacientes recebem os medicamentos para a plena recuperação e ainda são orientados a procurar sua unidade de saúde para a retirada dos pontos.

Os medicamentos fornecidos gratuitamente e entregues por uma auxiliar de serviço bucal mediante receita são: antibióticos e analgésicos indispensáveis após o procedimento cirúrgico.