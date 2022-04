Na Bahia, ninguém mais é obrigado a usar máscara em espaços fechados

Em agenda no município de Ibicuí, na manhã desta segunda-feira (11), o governador Rui Costa anunciou que será publicado no Diário Oficial do Estado, edição desta terça-feira (12), o decreto que torna opcional o uso de máscara de proteção também nos espaços fechados, em todo o território baiano. A obrigatoriedade segue valendo para as unidades estaduais de saúde. Um outro decreto, publicado em 02 de abril, já havia tornado facultativo o uso da máscara em áreas abertas com ampla ventilação. As medidas estão amparadas pelas quedas nos números de casos de Covid-19 e nas taxas de ocupação dos leitos hospitalares destinados ao tratamento da doença. Outros detalhes sobre a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara estarão no Decreto sobre o assunto.

Nova escola em Ibicuí

Em visita ao município de Ibicuí, nesta segunda-feira (11), o governador Rui Costa assinou ordem de serviço para a construção da nova sede do Colégio Estadual Doutor Manoel Novaes, que funcionará em tempo integral. A nova unidade terá dez salas, biblioteca, laboratórios, auditório, refeitório, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society com arquibancada e pista de atletismo. O investimento é de mais de R$ 10 milhões, beneficiando mais de 500 alunos.

“São muitas obras importantes sendo entregues aqui em Imbuí, e outras iniciando, como a da nova escola estadual e a do mercado municipal. Também temos um investimento do Programa Água para Todos, que vai levar água de qualidade para várias comunidades rurais, além de investimentos em infraestrutura na zona rural e na área urbana da cidade”, destacou o governador.

Segundo Maria Eduarda, estudante do 3º ano, a nova sede do Colégio vai favorecer o aprendizado. “Com uma escola maior, com mais espaço, o ensino melhora. Os professores e alunos se sentem melhores, e aprender fica mais gostoso. Ainda mais que os alunos terão mais espaços para esporte e arte, o que é maravilhoso”.

Abastecimento de água

Para levar água limpa para mais de 17 mil pessoas, será implantado um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no distrito de Ibitupã. Além disso, serão iniciadas obras de melhorias e ampliação do sistema já existente em Ibicuí, incluindo o do distrito de Itaiá, no município de Firmino Alves. As obras totalizam um investimento de mais de R$ 9 milhões.

Infraestrutura e outras obras

O governador entregou a obra de construção de uma ponte de 16 metros sobre o Rio Novo, na rodovia BA-130, no trecho que liga Ibicuí e a Vila de Ibitupã. A obra contou com um investimento de R$ 737 mil e beneficia 29 mil moradores da região.

Convênios foram firmados com a prefeitura para a cessão de uso de 50 barracas de Feira Livre; para a construção de um complexo de Saúde e de uma Unidade de Saúde da Família (USF); e de 60 Unidades Habitacionais, através do Programa Bahia, Minha Casa. Outro convênio será destinado para a aquisição de equipamentos e mobiliário para 11 escolas municipais.

Foi autorizada ainda a pavimentação de ruas na sede e nos distritos de Água Doce e Ibitupã. As obras serão executadas por meio da Conder, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), com um investimento de R$ 6,2 milhões. O Governo também realizará obras de reforma e ampliação do Mercado Municipal da sede.

Uma Areninha com vestiário e arquibancada será construída no bairro Tancredo, em Ibicuí, para a prática esportiva.

Balanço

Nos últimos quatro anos, Ibicuí recebeu dois sistemas de abastecimento de água e obra de recuperação do estádio municipal. A cidade é consorciada da Policlínica Regional de Vitória da Conquista. Os investimentos do Governo do Estado no município ultrapassam R$ 23 milhões.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Manu Dias/GOVBA