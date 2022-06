O empresário Karlos Brandão Azevedo, dono do posto Bavil, em Itabuna, passa por sérios problemas de saúde. Com hemorragia de estômago, ele está na UTI do hospital Calixto Midlej Filho.

Kaká, como é conhecido, precisa, portanto, da ajuda de doadores de sangue para o tratamento médico. Assim, familiares e amigos do empresário lançaram uma campanha nas redes sociais, na expectativa de um resposta positiva. Veja a seguir: