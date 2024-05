NAF Uesc realiza atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda no Shopping Jequitibá

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Estadual de Santa Cruz-Uesc, está realizando entre os dias 27 e 29 de maio, no Shopping Jequitibá em Itabuna, o atendimento gratuito para a declaração do Imposto de Renda 2024.

Para realizar a declaração do IR é necessário levar os informes de rendimentos, documentos pessoais e de dependentes, comprovantes de gastos com saúde e educação e o acesso com senha à Plataforma Gov.Br

A ação do NAF não inclui contribuintes que tenham investimentos no mercado financeiro. O atendimento está sendo feito das 14 às 21 horas no estande embaixo da escada rolante e as pessoas podem contribuir com 400 gramas de leite em pó, que serão doados a uma instituição beneficente da região.

O NAF Uesc tem a finalidade de promover a prática contábil, por meio da realização de atendimentos a pessoas.