“Não assaltaria a prefeitura para me reeleger”, disse o ex-prefeito Vane Renascer

O ex-prefeito de Itabuna, Claudevane Leite declarou em entrevista ao quadro “Na Boca do Tubarão”, do programa Central Interativa da rádio Interativa FM, apresentado pelo radialista Neto Terra Branca, que não assaltaria a prefeitura usando recursos públicos para tentar se reeleger.

“Para minha reeleição eu tinha que fazer um assalto na prefeitura e eu jamais faria isso”, declarou Vane, que governou Itabuna no período de 2013 a 2016.

No programa, Vane do Renascer respondeu a principal polêmica sobre seu governo, que foi a construção do Shopping Popular. Ele disse que acionou a empresa para que corrigisse os defeitos na obra. Relatou que não era necessária a demolição. “Fizemos a obra com recursos próprios. recuperados”, disse ele.

Relembrou que Fernando Gomes, ex-prefeito, disse antes de assumir que derrubaria o Shopping Popular e que abriria a rotatória do São Caetano. “Fez o que prejudicou a população, ampliando o número de acidentes de trânsito”.

Vane disse que reduziu o valor da coleta do lixo para cerca de R$ 600 mil mensais e que a gestão que o sucedeu aumentou o valor gerando um gasto de R$ 104 milhões em quatro anos.

Respondendo a uma pergunta sobre que não mandava na prefeitura e sim o PCdoB disse que era uma grande mentira. “Tirei vários secretários da prefeitura que não estavam dando certo, inclusive do PCdoB”, lembrou ele.

Vane respondeu ainda que não colocaria na boca do tubarão a todos que foi perguntado, como o ex-vice prefeito Wenceslau, os ex-secretários Marcos Cerqueira e Roberto José, o prefeito Augusto Castro (PSD) e o ex-prefeito Geraldo Simões (PT).

“Todos tiveram erros e acertos na administração”, disse ele. Sobre Roberto José, disse que foi um erro ele não ter acompanhado seu candidato.

Defendeu a sua gestão: “No nosso governo tivemos os maiores projetos sociais da história de Itabuna, desenvolvido através da FICC. Fomos premiados pela Folha de São Paulo, Federação das indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, pela Isto É. Ganhamos o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae”, concluiu.

Com informações do Departamento de Jornalismo da Interativa FM.