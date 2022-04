Não é mais proibido ficar sem máscara nas ruas da Bahia

A medida foi anunciada neste sábado (2), durante agenda no município de Brejões. A dispensa da máscara vale apenas para áreas abertas, incluindo os estádios de futebol. Em espaços fechados, a exemplo do transporte público, a máscara segue obrigatória. De acordo com Rui, a decisão foi tomada após reunião com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ocorrida na noite de ontem. Veja o link com a postagem feita pelo governador. Os detalhes sobre o assunto estarão no decreto que será publicado no Diário Oficial do Estado.