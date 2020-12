“Não quero olhar para o retrovisor”, avisa Augusto Castro

O perfil de um articulador que atua com prudência e observa os passos de todos à sua volta, ciente de que o itabunense tem pressa e não costuma dar uma segunda chance consecutiva. Em poucas palavras, assim percebemos o prefeito eleito Augusto Castro (PSD), nesta quinta-feira (31), ao anunciar o secretariado na véspera da posse. Tudo numa transmissão virtual, no Teatro Candinha Doria.

Avisando que “não quer olhar para o retrovisor” (referência ao habitual discurso da “herança maldita”), disse que deverá primar pela transparência e anunciou as prioridades para os primeiros dias de governo. A todo momento, citava os futuros secretários nominalmente, para deixar claro um norte: “Queremos ações conjuntas, ninguém consegue fazer nada sozinho. Nosso programa foi desenhado na campanha e escolhemos uma equipe capaz. Tem que azeitar a máquina com grandes projetos”.

O alcaide espera atuação paralela das secretarias da Fazenda e Orçamento (com o contabilista Davi Freitas Dultra como titular) e Planejamento (com a arquiteta e ex-deputada Sônia Fontes), para diminuir a folha de pagamento (reduzindo cargos contratados, por exemplo) e assim “fazer frente a grandes demandas”.

O vice-prefeito Enderson Guinho (Cidadania), definido como Secretário de Esporte e Lazer, terá entre as missões já cobradas pela comunidade a reabertura da Vila Olímpica, equipamento tido como sucateado no bairro São Caetano. Ele e Augusto mencionam tratativas com a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, sob o comando do itabunense Davidson Magalhães.

Providências imediatas

Por razões óbvias, Augusto anunciou que a prioridade é a área de saúde, inclusive para sondar a viabilidade de adquirir uma vacina contra o tão temido coronavírus. A gestão buscará o apoio do Ministério da Saúde e do governo estadual para montar um verdadeiro QG (Quartel General) contra a Covid-19, inclusive com ampliação da testagem de casos suspeitos.

Outro objetivo é a viabilizar o funcionamento de unidades de saúde até meia-noite e colocar para funcionar um gripário na estrutura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A condução deste processo está com a médica Lívia Maria Mendes Aguiar e com o também médico Eduardo Kowalski, que assumirá a presidência da FASI (Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna). Como subsecretária, a psicóloga Lânia Peixoto Silva, voz no Conselho Municipal de Saúde .

O alcaide acredita, também, num trabalho conjunto entre tal pasta e a secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza), que estará sob responsabilidade da advogada e primeira-dama Andréa Simas. Ele chama atenção para o quão urgente é o amparo ao itabunense com renda prejudicada em função da pandemia e o fim do auxílio emergencial.

Ainda nos primeiros dias começará um trabalho para dar novo aspecto às avenidas Manoel Chaves (Kennedy), no São Caetano, e Ilhéus, no centro da cidade. Intervenções por ruas mais iluminadas e limpas terão à frente a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, com o engenheiro civil Almir Melo Júnior. Este e a já citada Sônia foram escolhidos, sobretudo, pelo trabalho desempenhado em gestões do prefeito ACM Neto, em Salvador.

Respostas para demandas de apoio ao comércio (um dos setores mais notáveis do município) serão encaminhadas pelo anunciado Secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda), o economista Ricardo Dantas Xavier, até aqui presidente da Câmara de Itabuna. O vereador por três mandatos e professor Josué Brandão Júnior (Rede) terá a missão de ser Secretário de Governo, pasta sempre tida como “braço direito” em todas as gestões.

Mais nomes

Completa a equipe de secretários a pedagoga e advogada Janaína Araújo (Educação); o empresário e articulador político José Alcântara Pellegrini (Relações Institucionais e Comunicação); o bacharel em Direito Thales Rodrigues Silva (Transporte e Trânsito), tendo como subsecretário o geógrafo e policial Civil Roberto José; a psicóloga Mariana Alcântara (Segurança e Ordem Pública); o servidor público e técnico em agropecuária Moacir Smith Lima (Agricultura e Meio Ambiente); o consultor em Direito Público José Alberto Lima Filho estará com a rebatizada secretaria de Gestão e Inovação.

Quanto ao advogado Álvaro Ferreira, irá liderar a Procuradoria Geral do Município; a Controladoria é assinada pelo contabilista Nadilson Francisco Alves Esteves. Já o superintendente de Serviços Públicos, será o administrador Francisco Lino Filho. Com status de secretaria, a Coordenação Geral de Comunicação será ocupada pelo administrador e especialista em Publicidade Afonso Dantas.

Na esfera da administração indireta, o contabilista e produtor cultural Aldo Rebouças responderá pela Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania); o administrador e especialista em Gestão Comercial Raymundo de Carvalho Mendes Filho terá a incumbência de gerir a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) – na bagagem, a liderança na expansão da cobertura de saneamento em Juazeiro para 95 por cento.

O professor José Valter Alves da Silva estará à frente da Fundação Marimbeta; o bacharel em Direito e delegado Humberto Matos será titular da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Município de Itabuna (Arsepi).

Como nos contou numa entrevista à então revista Contudo, em 2011, Augusto Castro acredita que o político deve projetar a carreira pensando ao menos dez anos adiante. De lá pra cá, foram nove. Quais são os novos planos do gestor?