Não venceram nas urnas, mas “bombaram” na campanha

Além da disputa sempre acirrada, a eleição para vereador reúne candidatos com nomes, no mínimo, exóticos. Para o grande público, podem ser “ilustres desconhecidos”, mas a forma como se intitularam nas urnas e a exposição da campanha podem ser aquela “senhora” propaganda. Veja uma busca que fizemos entre os mais de 530 que disputaram a corrida como pretensos edis em Itabuna.

Bem, quase todos nós nos reconhecemos como vindos do criador. Então, que tal “BIGÚ FI DE DEUS”? Ele concorreu pelo PMN e obteve 589 votos. Quem buscar uma quentinha rápida para o almoço pode lembrar o nome de “NITA DO QUILO”. Filiada ao PDT, ela conquistou 429 eleitores. Para aquele suco após a refeição, vale um contato com “REGI DA POLPA” (Avante). Os sabores que vende lhe renderam 212 votos.

Evocando um nome possivelmente conhecido na região onde mora, “VAVÁ DA FARINHA” buscou vaga no Legislativo pelo SOLIDARIEDADE. Desta vez, obteve 54 votos e certamente será lembrado pelo produto que comercializa. Ainda na pegada dos comes e bebes, veio “GALEGO DA PIPOCA” (PSB), com 151 apertando o botão “confirma”.

Entre vaidosos e experientes

Depois de almoço e/ou lanche, os(as) vaidosos(as) podem buscar os serviços de “FABIANI DO ESMALTE”. Candidata pelo PL, reuniu 220 “confirma”. Ela não está nem aí pra essa história de dieta. Por isso, veio na urna como “GISLANE PAIXÃO GORDA”. Concorrendo pelo PCdoB, levou 157 votos.

O já conhecido “PULE” (PCdoB) poderia evocar o baianíssimo “sai do chão” numa próxima disputa. Nesta obteve 382 votos. Como deve ter assistido aos super-heróis na infância, ele veio como “JASPION DO CATALIZADOR”. Quadro do partido Solidariedade, saiu do pleito com 365 votos.

A experiência de “JUNIOR CABEÇA BRANCA”, do Democracia Cristã, rendeu 283 sufrágios nesta eleição. Já “PRATES DOS OPERÁRIOS” (PCdoB), deve empunhar a bandeira dos trabalhadores e foi escolhido por 245 deles.

Possivelmente por ter uma aparência não tão comum na Bahia, ele é o famoso “GRINGO”. Na disputa pelo PP, ganhou 208 votos. Como se aproxima o fim do ano e o Carnaval é logo ali, cabe lembrar “TADEU DA CHARANGA”. Filiado ao Avante, ele convenceu 185 eleitores.

Brincadeiras à parte, é válido lembrar que uma Câmara de Vereadores é legalmente a Casa do Povo e todo cidadão, maior de idade, tem o direito de buscar uma das cadeiras para representar a comunidade do município.