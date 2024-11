Nasce o bebê de número nove mil do Materno-Infantil de Ilhéus

A poucas semanas de completar três anos, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, registrou, no último domingo (17), o parto de número 9 mil realizado pela instituição. Às 4h47 da madrugada, nasceu Khatlyn Vitória. Ela é a segunda filha dos trabalhadores rurais Marcelo e Adriele, moradores do Núcleo Colonial, localizado a 10 km de Ituberá, região de Valença, baixo-sul do estado. Khatlyn Vitória nasceu de parto normal, com 50 centímetros e pesando 3.380 kg. Adriele Santos de Jesus chegou ao Materno-Infantil na noite de sábado (16). O parto ocorreu poucas horas depois, no Centro Obstétrico do HMIJS.

No dia 6 de dezembro o Hospital Materno-Infantil completa três anos de pleno funcionamento. A unidade conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente R$40 milhões, entre obras e equipamentos. Desde a sua inauguração, o HMIJS é gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS).

*Referência*

Referência no atendimento a gestantes, puérperas e crianças com menos de 15 anos, o HMIJS foi projetado para atender a uma população de oito municípios da região de Ilhéus e 12 da região de Valença. Mas nesta trajetória construída ao longo dos seus três anos, já ultrapassou a marca de 150 municípios baianos atendidos, além da população estrangeira que reside na região e turistas de 14 outros estados da federação. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Considerado um hospital-escola, abriga estudantes de medicina, enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, técnico em análises clínicas, dentre outros.

É também a única unidade do estado credenciada pelo Ministério da Saúde para atendimento especializado aos Povos indígenas da Bahia. Para a diretora-geral do Materno-Infantil, enfermeira Domilene Borges, a unidade cumpre o seu papel de ser referência no atendimento no interior do estado, sendo a única maternidade 100 por cento SUS da região.