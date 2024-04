Nasce o bebê de número sete mil do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus

O nome Ravi tem origem no sânscrito, uma antiga língua indiana. Sua raiz etimológica significa “domingo”, mas também pode ser traduzido como “raio de sol”. Ravi é o nome do bebê de número sete mil, nascido neste domingo de Páscoa, no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, uma instituição do Governo da Bahia administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf-SUS). Ele é filho da dona-de-casa Letícia Santos, de 22 anos, e do empilhador Inerivan dos Santos. O nascimento aconteceu no Centro de Parto Normal (CPN) do HMIJS, às 18h07min de ontem.

Residente do bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, Letícia começou a sentir fortes contrações e foi levada ao hospital, onde, após constatado o início da dilatação, ela foi internada. No entanto, somente no dia seguinte, com a ajuda das enfermeiras obstetras do CPN, é que o bebê nasceu, com 3.075 kg e 48.5 cm. Ravi é o segundo filho do casal.

Inaugurado em 6 de dezembro de 2021, o Hospital Materno-Infantil é porta-aberta para obstetrícia e atua inteiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do sul da Bahia. Conta com 105 leitos, destinados à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região.