Nascida no sul baiano, Avatim ganha Troféu Lojista 2022

Por meio de votação pública, a Avatim foi eleita destaque do Troféu Lojista 2022, na categoria Responsabilidade Social. A premiação é uma iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador, que irá realizar o evento Lojista do Ano 2022 no próximo dia 7 de outubro. No ano passado, a Avatim inaugurou uma loja-modelo no Salvador Shopping e implantou uma série de medidas sustentáveis no espaço.

Os produtos da marca não apresentam mais invólucros plásticos e os aventais usados pelas vendedoras são confeccionados no Ateliê da Avatim, em tecido ecológico à base de PET reciclado. Materiais naturais e uma tela plana exibindo vídeo conceitual da marca são alguns dos elementos que enriquecem o ambiente, uma amostra do novo padrão de lojas da Avatim.