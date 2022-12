Natal do Boticário tem mais de 30 opções de kits a partir de R$ 39,90

Para celebrar a data mais afetuosa do ano e propagar toda a magia e alegria que o Natal traz, O Boticário preparou uma seleção de kits presenteáveis acompanhados de uma experiência personalizada e inovadora. São mais de 30 possibilidades de presentes, que incluem desde produtos clássicos e queridinhos dos consumidores, até os mais recentes lançamentos da marca. Todos os kits de edição limitada são acompanhados de um cartão digital personalizável, que permite uma vivência phygital, convergindo físico e digital no gesto de presentear.

O Cartão Mágico de Natal, que representa o olhar da marca para a inovação e experiência do consumidor, integra a embalagem personalizada pensada especialmente para a data que, além de decorar a árvore de Natal, expressa amor em cada detalhe. Contendo uma tag interna, o comprador poderá acessar a experiência em realidade aumentada e personalizar a mensagem do cartão que acompanha o kit – é possível escolher elementos, como texto, enfeites e até a trilha sonora. A partir da personalização, basta colocar o cartão de volta na caixa para que o presenteado possa ser surpreendido com a mensagem em uma experiência virtual única ao acessar o QR Code. Caso o comprador opte por não personalizar, haverá uma mensagem-padrão também encantadora e pensada para surpreender.

Os kits têm valores que variam entre R$ 39,90 e R$ 299,90. Além disso, incluem opções de produtos das categorias de Perfumaria Masculina e Feminina, Cuidados com o Corpo e Maquiagem. Os destaques em perfumaria feminina ficam para o Kit Presente Natal L’eau de Lily, com fragrância floral e creme hidratante desodorante para o corpo e para as mãos, trazendo toda a delicadeza e feminilidade clássicas da marca. Já em perfumaria masculina, o Kit Presente Natal Malbec Bleu entrega um tratamento completo para a pele masculina, com três itens pensados para surpreender: Fragrância e Shower Gel Malbec Bleu, além de uma mochila com cordão.

A gama completa de presentes do Boticário está disponível em todos os canais, lojas físicas, e-commerce e com as revendedoras oficiais da marca. Além disso, as possibilidades de pagamento são muitas, como parcelamento sem juros em até 10 vezes, a depender do valor de investimento, Pix, WhatsApp Pay e muitas outras que atendem a diferentes necessidades e bolsos.

SOBRE O CARTÃO MÁGICO DE NATAL

Líder na categoria de presentear, o Boticário aposta na ampliação da jornada do consumidor e lança, neste Natal, o Cartão Mágico de Natal, experiência virtual que complementa os kits presenteáveis da data. O comprador poderá acessar a experiência em realidade aumentada e personalizar a mensagem do cartão que acompanha o kit – é possível escolher elementos, como texto, enfeites e até a trilha sonora, para que o presenteado possa ser surpreendido com a mensagem em uma experiência virtual personalizada ao acessar o QR Code. O Cartão Mágico de Natal é mais um passo da marca para oferecer soluções inovadoras na categoria de presenteáveis e permite uma vivência “phygital,”, convergindo físico e digital, no intuito de gerar mais um diferencial para o consumidor que está escolhendo uma opção para surpreender e impressionar na data. Assista ao vídeo no link (https://www.youtube.com/watch?v=Ccy5lcEJeqs) e saiba mais.