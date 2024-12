Natal do Shopping Jequitibá tem campanha “Compre e Troque” e “Árvore dos Sonhos”

O Shopping Jequitibá em Itabuna, maior centro de comércio, serviços e lazer-entretenimento do Sul da Bahia, já está em clima de Natal, uma das datas mais importantes do ano para o setor lojista e que também marca a celebração da família.

O shopping recebeu uma decoração especial com motivos natalinos e está realizando várias promoções ao longo do mês. Uma das ações é a campanha “Compre e Troque”, que vai até o dia 16, em que a cada R$ 250,00 em notas fiscais acumulativas e mais R$ 20 reais em espécie ou Pix, o cliente pode trocar por um panetone Gotas de Chocolate da marca Brasil Cacau.

Tradição do Jequitibá e exemplo de solidariedade, a campanha “Árvore dos sonhos em 2024 tem como tema “Papai Noel existe e pode ser você”. Foram instaladas duas árvores de Natal, na entrada principal do shopping e lounge C&A, com pedidos de presentes feitos por crianças pertencentes a entidades da cidade como Associação de Catadores de Recicláveis (AACCRI), GAPA, GACC, Núcleo Cuidar, Casa do Acolhimento e Escola Ação e Cidadania.



Os presentes podem ser entregues no balcão de frente ao trono do Papai Noel até o dia 20 de dezembro.

Para a alegria de crianças e pessoas de todas as idades, o Papai Noel está ocupando seu trono todos os dias das 14 às 20 horas, com uma pausa para descanso das 18 às 18.30 horas, O bom velhinho está à disposição para publicação nas redes sociais.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

O Shopping Jequitibá terá horários diferenciados no período de Natal e Ano Novo. De 20 a 23 de dezembro (sexta a segunda-feira), o shopping funciona de 9 às 23 horas. No dia 24, véspera de Natal, o funcionamento será das 9 às 18 horas. No Dia de Natal (25), apenas a praça de alimentação, cinema, supermercado e drogaria estarão abertos.

Já na véspera de Ano Novo (31) o shopping abre das 9 às 16 horas e no dia 1º. de janeiro, apenas praça de alimentação, cinema, supermercado e drogaria funcionam.