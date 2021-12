Natal dos Sonhos: CVR Costa do Cacau arrecada presentes para filhos de catadores

A CVR Costa do Cacau está promovendo a campanha Natal dos Sonhos. A ação, realizada em parceria com o Shopping Jequitibá e a Gráfica Mesquita, tem o objetivo de arrecadar presentes para cerca de 100 crianças, filhos e filhas de catadores de materiais recicláveis.

Duas árvores de Natal foram instaladas no shopping com cartinhas contendo nome e a idade das crianças para que os papais e mamães noéis da solidariedade escolham os presentes.

A pessoa retira a cartinha e pode entregar o presente até o dia 20 dezembro, no estande da CVR próximo às Lojas Americanas, onde estará registrada a criança que receberá a doação. A entrega dos presentes acontecerá nas vésperas do Natal, com a presença das crianças e seus familiares.

Desde o encerramento do lixão e a destinação correta dos resíduos de Itabuna, a CVR Costa do Cacau, que fica localizada numa área às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), vem dando total apoio aos catadores, com a cessão de bolsas auxílio, promoção de cursos de capacitação e a implantação de um Centro de Triagem de Materiais Recicláveis, em fase final de instalação no bairro Lomanto.

“A campanha Árvore dos Sonhos é mais ação de responsabilidade social da CVR Costa do Cacau, levando alegria para dezenas de crianças no período natalino”, afirma o gerente comercial Maurício Ramos Sena.