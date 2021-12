Natal dos Sonhos garante presentes para filhos de catadores em Itabuna

Uma parceria entre a CVR Costa do Cacau, o Shopping Jequitibá e a Gráfica Mesquita vai proporcionar um Natal mais feliz para cerca de 100 crianças, filhos e filhas de catadores que atuavam no antigo lixão de Itabuna e atualmente estão sendo capacitados para trabalharem na área de reciclagem.

A campanha Natal dos Sonhos, que vai até o próximo dia 20, inclui a instalação de duas árvores natalinas no primeiro piso do shopping, contendo cartas com o nome e a idade das crianças que serão beneficiadas pela ação. Após a retirada da carta, a pessoa pode entregar o presente no estande da CVR próximo às Lojas Americanas, onde estará registrada a criança que receberá a doação.

As crianças, acompanhadas dos pais, receberão os presentes na semana que antecede o Natal. A parceria entre a CVR Costa do Cacau, Shopping Jequitibá e Gráfica Mesquita reforça o compromisso social dos três empreendimentos sulbaianos, com a solidariedade dos ´papais e mamães noéis´ que estão aderindo à campanha Natal dos Sonhos.