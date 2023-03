Nativa SPA Orquídea Noire chega ao Boticário para acelerar renovação da pele

Quando pensamos na rotina de cuidados, conectamos a prática com itens que podem ser usados durante o dia ou após o banho. Entretanto, aproveitar a hora de dormir para investir em tratamentos para a pele pode potencializar os cuidados noturnos, auxiliando e acelerando a revitalização dela, além de promover um viço prolongado por todo o dia. Pensando nisso, o Boticário lança a linha Nativa SPA Orquídea Noire com ativos que entregam hidratação e perfumação exclusiva em sua máxima potência para o cuidado noturno.

A novidade conta com óleo de quinoa em formulação, que aumenta em 77% a produção de colágeno na pele e a reposição de até 57% da hidratação durante a noite, melhorando a elasticidade e firmeza corporal, em fragrância marcante e envolvente com longa duração, inspirada na sedução e nos mistérios da noite, com orquídeas aveludadas em notas cítricas levemente amadeiradas.

“Nativa SPA está sempre pensando em produtos inovadores com formulações únicas que trazem opções essenciais aos consumidores em diferentes fragrâncias, com ativos que extraem a máxima potência para o cuidado pessoal. Com Nativa SPA Orquídea Noire, reforçamos a excelência com a intensidade da alta concentração de quinoa e a perfumação especial e inédita da orquídea, flor marcante com fragrância característica de longa duração”, comenta Vanessa Machado, gerente de cuidados corporais do Grupo Boticário.

Orquídea Noire chega ao portfólio de Nativa SPA com itens que atuam na prática de autocuidado em uso noturno e ainda para um momento a dois, com duas grandes inovações para a marca: o Sérum Overnight e o Creme de Massagem.

Com foco na nutrição da pele durante a noite de sono, o Sérum Overnight proporciona a sensação de corpo hidratado e garante até duas vezes mais potência na fragrância sensual e intensa; já o Creme de Massagem promove uma frente sensorial aprofundada com deslizamento aveludado e sensação de calor para o momento de massagem, enquanto confere firmeza e nutrição à pele.

Para completar a jornada de cuidado pessoal, o Sabonete Esfoliante renova a pele do corpo removendo as células mortas enquanto oferece uma limpeza delicada e perfumada, e a Loção Corporal Noturna, nas versões de 400 ml e refis de 350 ml e 200ml, acelera o processo de renovação celular durante a noite, deixando a pele com aparência saudável e nutrida, enquanto o Óleo Hidratante confere à pele um filme protetor que ajuda a manter a hidratação natural, com toque aveludado e macio.

Por fim, a linha será contemplada com Body Splash, que oferece uma explosão de sensualidade e carrega a intensidade da orquídea em uma leitura moderna, exótica e luxuosa. Com forte pilar sustentável, todas as embalagens de Nativa SPA Orquídea Noire são feitas de plástico reciclado, e as formulações dos produtos são veganas e cruelty free.

Nativa SPA Orquídea Noire chega com oportunidade promocional de 20% off em toda a linha até o dia 16 de abril. Os produtos estão disponíveis em todas as lojas físicas do país, via revendedores pelo Encontre Boticário, no e-commerce da marca, além do app do Boticário, para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.