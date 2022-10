Negra Li estrela “Hino da Coragem” em campanha para inspirar público infantil no Dia das Crianças

A cantora, compositora e atriz Negra Li estrela o projeto Hino da Coragem, um manifesto criado pelo Boticário, em parceria com Pantera Negra, da Marvel, pensado para inspirar o sentimento de confiança existente dentro de toda e qualquer criança.

Com criação da AlmapBBDO, o projeto integra os lançamentos das linhas infantis Quasar Next Wakanda e Sophie Wakanda para o Dia das Crianças. A marca quer dar luz à representatividade e, por meio de seus produtos, ser um dos agentes do empoderamento dos pequenos, celebrando a coragem. Para Marcela De Masi, diretora de marketing do Grupo Boticário, a data é uma oportunidade de reforçar a inspiração e os sentimentos bons para as crianças. “Como marca, nossos produtos reforçam o amor-próprio e a autoestima dos consumidores, principalmente as crianças. Com essa parceria, temos um licenciamento potente que sustenta pilares que também são essenciais para o Boticário – como representatividade social, coragem, confiança e pertencimento, além de encantar adultos e crianças com as belezas e utopias do mundo tecnológico e aspiracional de Wakanda”, comenta a executiva.

Para além das personagens, Wakanda é reconhecida como a terra da tecnologia e da representatividade, aspirando coragem, persistência e independência de todos que habitam por lá, sem deixar de lado os sonhos e a crença de que todos podem concretizar o que desejam – algo que o Boticário alimenta, em todas as idades, com fortalecimento da autoestima por meio de produtos que cuidam e transformam. Em campanha, a estratégia reafirma os sentimentos positivos, e o manifesto conta com uma música inédita chamada “Hino da Coragem”.

A composição foi feita com falas marcantes dos personagens do filme, enquanto a interpretação ficou com um grupo de crianças em companhia da Negra Li, cantora, compositora, atriz e mãe de Sofia e Noah, de 13 e 5 anos, respectivamente. “Quando menina, vivenciei muitas situações de questionamento e precisei superar as inseguranças para alcançar meus objetivos. Com meus filhos, acompanho o desenvolvimento e estimulo a aceitação e coragem deles com muito diálogo, reforçando sempre o poder que existe dentro de cada um”, afirma a cantora. O vídeo está disponível nas redes sociais do Boticário, confira na íntegra aqui: https://www.youtube.com/watch?v=vCbJQHP_p30