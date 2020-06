Néo Bastos, cronista esportivo e político, está na UTI

Esta foto de Néo Bastos, suplente de vereador, foi postada em redes sociais acompanhada de uma informação nada agradável: ele precisa de orações, pois está muito doente.

Néo, ilheense bastante festejado pelos amigos, está hospitalizado desde o último sábado. Ele respira com a ajuda de aparelhos, sob suspeita de Covid-19 — tem 60 anos e é diabético.

O estado de saúde do político do Demecratas se agravou quando ele passou a respirar com dificuldades. Imediatamente, foi internado no Hospital de Ilhéus.

Como político, Néo Bastos tem uma extensa lista de admiradores, devido a seu suave estilo de relacionamento com as pessoas — bem comunicativo.

Além de político, ele também é radialista. E é na Gabriela FM que o “Catedrático”, como é chamado pelos colegas, mostra ainda mais a sua popularidade.

Ele é um dos principais nomes da equipe de esporte da emissora. Lá, faz comentários equilibrados, principalmente quando o assunto é futebol. Porém, faz questão espalhar: é torcedor do Vitória.