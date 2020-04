Neta de Helenilson Chaves lança projeto para beneficiar vendedores ambulantes em Itabuna

Foi lançada em Itabuna a campanha ItaBoaAção, idealizada por Sofia Chaves, jovem estudante com 16 anos, neta do saudoso empresário Helenilson Chaves e da viúva Lia Chaves. O objetivo da iniciativa é mobilizar empresários, profissionais liberais, e comerciantes para ajudar ambulantes e outros trabalhadores informais de Itabuna, num momento em que a economia sofre impactos diretos por causa da pandemia do Covid 19. Afinal, a cidade também está com todas as atividades praticamente paralisadas, como prevê o Decreto Municipal decorrente da avassaladora covid 19, em que se fez necessário o isolamento social.

Em apenas uma semana, foram cadastradas 256 pessoas, arrecadados mais de R$11.000,00 proporcionando beneficiar 22 famílias, com doação de R$500,00 para cada uma. Ainda há tempo de fazer a contribuição e poder ajudar quem mais precisa nesse momento.

Até aqui, existem 234 trabalhadores cadastrados. As doações podem ser feitas através dos seguintes bancos: Bradesco (agência 3522, conta corrente número 38843-2 – titular RS Araújo, CNPJ 13.271.889 0001-93); e da Caixa (agência 3792, conta corrente 623-8 operação 003, CNPJ 02.360.62.0001-91).

Este projeto social tem o apoio do Shopping Jequitibá e do Fórum Empresarial da Bahia. Siga e apoie a campanha no instagram: @itaboacao