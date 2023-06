Nizan Guanaes cria jingle para campanha Bahia Sem Fome

Criatividade e prestígio postos à disposição de uma grande mobilização governamental e social para o combate à fome no estado. O programa Bahia Sem Fome, iniciativa do governo estadual, está recebendo um reforço de peso internacional para dar ainda mais projeção e solidez à sua marca. A corrente de solidariedade chegou até o publicitário, empresário e filantropo baiano Nizan Guanaes, que respondeu ao chamado criando o jingle para ser a trilha sonora da iniciativa que pretender combater o cenário de quase dois milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar no estado.

Embaixador da Unesco, Nizan Guanaes reafirma seu compromisso com a identidade da terra onde nasceu e convoca toda a sociedade para uma “luta que é todos nós”, se colocando como mais um na linha de frente do combate à fome. Em entrevista, ele conta sobre seu engajamento e como nasceu a ideia que dá letra e ritmo ao Programa Bahia Sem Fome.

“Eu estava em Trancoso, sem fazer nada, e recebi uma ligação de André Curvello, secretário de Comunicação do Governo da Bahia. Colocou essa ideia de fazer uma música – tipo We Are The World, que fiz pra Irmã Dulce -, porque estão fazendo uma mobilização contra a fome. No outro dia, estava pronto, porque veio aquela emoção e fiz com arranjo da minha cabeça. Eu pensei: quero fazer uma coisa para a Bahia, mas não quero aquela coisa folclórica. Vou fazer uma música, mas que tenha ao mesmo tempo um cunho sinfônico. Como eu apoio na Bahia a Orquestra Neojibá, fui atrás do meu amigo, maestro Ricardo Castro. E ele pegou aquela melodia, levou pra orquestra e fez o arranjo”, explicou Guanaes.

De acordo com o publicitário, o jingle já foi gravado por Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. “Foi feito um arranjo publicitário que eu acho que ficou tão bom ou melhor do que nós fizemos, o que mostra como a Bahia é craque em fazer essas coisas. E isso foi uma alegria muito grande”, comenta. Nizan acredita que sua ação poderá contribuir com a campanha e que o combate à fome precisa da mobilização de toda a sociedade. “Você só resolve um problema desses com uma solução do tamanho do problema. E a solução só é do tamanho do problema se tiver todo mundo embarcado a lutar contra esta coisa que é um acinte. É um problema que todo mundo tem que resolver. A gente não pode aceitar isso”, completou Guanaes.

Bahia Sem Fome

O Bahia Sem Fome é uma iniciativa do Governo estadual e tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo aos baianos, em situação de vulnerabilidade social, acesso a alimentos de qualidade. O programa visa estimular estruturas de produção, abastecimento, distribuição e regulação de produtos, além do fortalecimento da agricultura familiar e das iniciativas sociais de apoio às famílias em situação de pobreza extrema e fome.