No aniversário de Almadina, Rui anuncia recuperação de rodovia e outros investimentos

Nesta terça-feira (15), o município de Almadina, no sul do estado, comemorou 60 anos de emancipação política e recebeu a visita do governador Rui Costa, que autorizou uma série de investimentos para a cidade. Um deles é a realização de um desejo antigo da população. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vai iniciar a licitação para pavimentação de 19 quilômetros da BA-262, no trecho entre o entroncamento da BR-415, em Floresta Azul, e o entroncamento da BA-660, em Almadina. O investimento é de R$ 25 milhões.

“Neste dia especial para a cidade, o Governo do Estado autorizou diversas obras que beneficiarão a população, nas áreas de infraestrutura, segurança e educação. Além da nova escola estadual que será construída aqui, firmamos parceria com a Prefeitura para reformar escolas municipais e também concluir obras de um posto de saúde, realizando, ainda, obras de pavimentação e de melhorias urbanísticas de Almadina”, afirmou o governador.

Na oportunidade, Rui visitou o Colégio Estadual Senador Luiz Viana Filho e autorizou a Secretaria da Educação (SEC) a licitar as obras de construção de uma nova sede da unidade, que passará a contar com biblioteca, refeitório, auditório e quadra poliesportiva. Acompanhado do secretário da educação, Jerônimo Rodrigues, o governador também participou da inauguração de escolas municipais.

De acordo com o titular da pasta, a nova escola terá um investimento entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. “A unidade contará com todos os equipamentos para garantir um bom desempenho dos estudantes e a qualidade no ensino. O prédio onde o Colégio funciona atualmente será repassado para a Prefeitura. Estamos iniciando mais um ano letivo com um conjunto de programas importantes, como o Bolsa Presença e o Educar para Trabalhar, que, somados ao novo modelo de infraestrutura adotado para a rede estadual, ajudam a melhorar a Educação na Bahia”, garantiu Jerônimo.

Obras e autorizações

Também na ocasião, a Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), foi autorizada a começar as obras de construção do sistema de abastecimento de água na localidade de Pancadinha, situada a 5 quilômetros da sede de Almadina. O investimento de cerca de R$ 197 mil beneficiará 26 famílias.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi autorizada pelo governador a licitar as obras de construção de uma nova Delegacia Territorial e de uma nova sede da Polícia Militar. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) vai licitar obras de pavimentação em ruas da sede da cidade.

Já a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) recebeu autorização de Rui Costa para implantar uma unidade de atendimento do programa de microcrédito Credibahia em Almadina, beneficiando empreendedores individuais, grupos de produção, associações produtivas e cooperativas de produção que não têm acesso às vias de crédito usuais.

Nos últimos anos, Almadina foi beneficiada com as entregas de três ambulâncias, um ônibus e uma viatura para a Polícia Militar. A cidade também recebeu a recuperação da rodovia BA-262, no trecho do entroncamento da BR-101 entre Itajuípe e Coaraci, além de ser consorciada com a Policlínica de Ilhéus/Itabuna. Os investimentos ultrapassam R$ 37,7 milhões.

Repórter: Lina Magalí

Fotos: Manu Dias/GOVBA