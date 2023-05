No Dia D da vacinação, Jerônimo atualiza cartão com doses da bivalente

O governador Jerônimo Rodrigues aproveitou o dia D da vacinação bivalente contra a Covid-19 e a influenza, neste sábado (6), para atualizar o seu cartão de vacinal no posto do Curralinho, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Mesmo com o fim da emergência sanitária da pandemia, declarada nesta sexta-feira (5) pela Organização Mundial de Saúde, o vírus ainda segue em alerta pela Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, que registrou na última semana (de 23 29 de abril) 780 casos ativos da doença.

Jerônimo lembrou do orgulho da vacinação ser ofertada gratuitamente a todas as pessoas brasileiras através do Sistema Único de Saúde e pediu que todas as prefeituras reforcem a importância da vacinação nos seus municípios. “Eu quero, na simbologia de estar aqui com alguns secretários e profissionais da saúde, convidar você que ainda não tomou sua vacina ou que está faltando essa última, a bivalente da Covid-19, que vá a um posto de saúde, e faça a sua proteção. Você protege a si e aos seus familiares e aos seus amigos. E que os prefeitos continuem estimulando sua população. Hoje eu tomei a bivalente e aproveitei para tomar a da gripe também. Tô feliz demais!”, celebrou.

A secretária da Saúde, Roberta Santana, destacou que o Dia D está acontecendo simultaneamente nos 417 municípios baianos, em parceria com as gestões municipais. “Temos a meta de vacinar um milhão de pessoas com a bivalente, que foi a quantidade que recebemos, nós já vacinamos 800.000 da influenza. Já ampliamos para todo mundo. Então, todos podem se vacinar com a bivalente. Quem tomou as duas doses da monovalente há quatro meses, já pode se vacinar. Esse é o grande chamado!”, convidou.

A atualização do esquema vacinal com a vacina bivalente é importante porque ela protege contra o vírus original da Covid-19 e também contra a Ômicron e suas subvariantes.

*Ampliação do público*

Na campanha contra a influenza, todas as pessoas maiores de seis meses podem ser vacinadas até o término dos estoques. A decisão da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) busca aumentar rapidamente a cobertura vacinal em virtude da chegada do inverno e a tendência de aumento das infecções respiratórias, sobretudo em idosos e crianças. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para todos os indivíduos com 18 anos ou mais, além de pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos, que tenham tomada pelo menos duas doses há no mínimo quatro meses.

Repórter: Milena Fael

Fotos: Márcia Espíndola