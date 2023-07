No Dia da saúde ocular, Hospital Materno-Infantil garante teste do olhinho aos seus recém-nascidos

Nesta segunda-feira (10) comemora-se o Dia da saúde ocular. O objetivo da iniciativa é alertar a população e os profissionais de saúde para a importância da prevenção e do diagnóstico de doenças oculares que, se não tratadas, podem levar à perda da visão. No Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, esse cuidado começa desde as primeiras horas de vida. A instituição oferece o teste do olhinho, em sua lista de serviços de triagem neonatal. Entre 2022 e 30 de junho de 2023, o HMIJS realizou 3.825 testes.

O TRV (Teste do Reflexo Vermelho) deve ser realizado ainda na maternidade até 72 horas do nascimento do bebê ou antes da alta médica na maternidade e repetido pelo pediatra da preferência da família no decorrer dos três primeiros anos de vida. No mundo, segundo dados estatísticos, três a cada 100 bebês já nascem com problemas, a exemplo de retinopatia da prematuridade, catarata congênita, glaucoma, retinoblastoma, infecções, traumas de parto e a cegueira.

No HMIJS, para além do teste do olhinho, os recém-nascidos passam também pelos testes da orelhinha, linguinha e coraçãozinho. O exame do Pezinho é feito em RNs que permanecem no hospital por, no mínimo, três dias. Esse é o tempo necessário para segurança e efetividade no resultado do exame. Mas as famílias, após este prazo, devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para assegurar esse direito.