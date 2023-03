No Dia da Mulher, estudantes refletiram sobre o protagonismo feminino no Brasil e no mundo

Neste 08 de Março – Dia Internacional da Mulher – os estudantes do Colégio Vitória, em Ilhéus, dedicaram a data a debater e refletir sobre o papel, importância e desafios do gênero feminino nas sociedades brasileira e mundial.

“Este dia exige de nós um olhar especial, porque não foi criado a partir de demandas comerciais, como outras datas comemorativas, mas é o resultado de um movimento das próprias mulheres em busca de seus direitos, ampliação de possibilidades de mudanças e construção de uma sociedade mais sensível, humana”, explica a diretora Ana Carolina Melo.

As turmas da 1ª. à 3ª. série do Ensino Médio exibiram produção audiovisual, em linguagens como animação e telejornalismo, sobre a trajetória e memória de 10 mulheres importantes na história do Brasil, as grandes cientistas que revolucionaram o planeta e o futuro das mulheres no Brasil e no mundo. Os materiais trouxeram reflexão e pensamento crítico sobre a busca de uma sociedade melhor a partir do protagonismo feminino em várias áreas.

Outras propostas reflexivas e de homenagem ao Dia da Mulher também partiram do Ensino Fundamental Anos Iniciais. O ateliê literário trouxe para as turmas do 5º ano a história real “As corujas”, relatos de vida da presidente do Instituto Nossa Ilhéus (INI), Socorro Ferreira, que participou de um bate-papo sobre sua consciência e experiência na defesa e relação com a natureza. As turmas do 2º ao 4º anos receberam a visita da escritora e professora Maria Luiza Silva Santos, da Editus, que abordou o papel da mulher nos diferentes segmentos da sociedade