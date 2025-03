No Dia Mundial da Água, o prefeito Augusto Castro inaugura a segunda etapa do Projeto Mais Água

No próximo sábado, dia 22, quando se comemora o Dia Mundial da Água, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o presidente da Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA), Ivan Maia, entregarão a segunda etapa do Projeto Mais Água para a Cidade.

O ato de inauguração ocorrerá às 9 horas, no Bairro Novo Jaçanã, ao lado do reservatório que armazena 5 milhões de litros de água e vai atender todos os bairros da zona sul da cidade.

O prefeito Augusto Castro destaca a importância da obra, que contou com o apoio do Governo do Estado, através da CERB e teve investimentos de mais de R$ 30 milhões.

“Essa importante obra que dará fim ao fornecimento irregular de água para a maioria dos bairros de Itabuna é fruto da forte aliança do nosso governo com o governador Jerônimo Rodrigues. O Mais Água é a realização de um sonho, já quando criança, presenciava a dificuldade que a minha família e os nossos vizinhos passavam para obter água, na época em que morávamos no Pedro Jerônimo”, relembra.

“Graças aos esforços que empreendemos, essa dificuldade chega ao fim e vamos levar água às casas das pessoas todos os dias, sem a necessidade de realizar manobras”, festeja o prefeito Castro.

*Ordens para licitação*

Durante a inauguração do novo sistema de abastecimento de água e do tanque instalado no Novo Jaçanã, o prefeito Augusto Castro vai assinar ordens para que a EMASA inicie os processos licitatórios para implantar redes de água e esgoto sanitário no Loteamento Jardim Cordier, nas comunidades São Cristóvão e Agrovila Bela Flor, parte alta do Bairro Manoel Leão. Também na Rua Dom Pedro I, no Vele do Sol e nas ruas A e F, do Bairro Novo Jaçanã.

O presidente da EMASA, Ivan Maia, afirma que essas localidades não contam com redes de saneamento e o prefeito Augusto Castro vem trabalhando para universalizar o abastecimento de água em Itabuna.

“No caso específico do Loteamento Jardim Cordier, que foi implantado sem as redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fica próximo ao reservatório que será inaugurado, vamos iniciar o processo licitatório e realizar a obra que vai mudar a realidade das pessoas que construíram suas casas no local e há dez anos convivem sem o fornecimento de água tratada e utilizam fossas para descarte de dejetos. Esse é o compromisso do prefeito de cuidar de gente, levando melhoria e bem-estar”, assegura Ivan Maia.

Ainda segundo Maia, as localidades dos bairros Vale do Sol, Novo Jaçanã e alto do Bairro Manoel Leão, além das comunidades São Cristóvão e Agrovila Bela Flor, que também não contam com a infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serão beneficiadas com esses serviços.

“Neste pacote de licitação, a EMASA conta com recursos próprios da ordem de quase R$1 milhão, vai atender também essas localidades e levar dignidade aos moradores do Manoel Leal, São Cristóvão, Vale do Sol, Novo Jaçanã e assentados da Agrovila Bela Flor”, garante o presidente da EMASA.

O Projeto Mais Água para a Cidade é o maior investimento em saneamento básico da história de Itabuna. No último dia 13, foi entregue a primeira etapa, que atende os bairros da zona oeste, contando com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues e diversas autoridades.

Além das etapas I e II, o município já tem alocado recursos no valor de R$ 24 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, através do PAC Seleções, para licitar e iniciar as obras do Projeto Mais Água para a Cidade III, que atenderá os bairros da zona norte, regiões do Califórnia, Fátima, João Soares e adjacências.