No Natal do Shopping Jequitibá, interação com Urso Jota une crianças a Papai Noel

Em 2020, por conta das limitações impostas pela pandemia do novo coronavirus, a programação do Shopping Jequitibá está diferente, mas sem perder o encanto de uma festa marcada pelo espirito de solidariedade, confraternização e troca de presentes.

A interatividade das crianças com o Jota Urso, servindo de elo de ligação com o Papai Noel, é uma das marcas do Natal 2020. As crianças, obedecendo as normas de distanciamento, podem entregar cartas ao urso, que serão encaminhadas ao Bom Velhinho, que este ano exerce suas atividades em casa, como o mesmo carinho e amor pelo público infantil.

Toda a estrutura da decoração natalina do shopping está dentro de rígidos protocolos, com sinalização de cenários, circulação de clientes acompanhada por um colaborador do empreendimento, com o acesso de uma família por vez e desinfecção permanente dos ambientes e limite de tempo para tirar fotos. É a magia do Natal, com todos os cuidados que a pandemia exige. A tradicional programação com a participação de corais e outras atrações foi suspensa para evitar aglomerações.

Desde que foi reaberto, o Shopping Jequitibá mantém um intenso trabalho de adequação dos espaços e desinfecção dos ambientes para receber clientes, colaboradores e fornecedores. Foi adotado um rigoroso protocolo de higienização, que reforçou as ações preventivas à Covid-19, contemplando cuidados pessoais, higienização e acessibilidade. As medidas estão de acordo ao protocolo desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, referendado pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers), e validado por especialistas do Hospital Sírio Libanês.