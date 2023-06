No próximo final de semana o Ita Pedro nos Bairros será na Praça Rio Cachoeira

A temporada de forró está em pleno vapor na cidade e mais um final de semana promete muita alegria e animação com mais uma edição do “Ita Pedro nos Bairros”. No próximo sábado, dia 17, a festa será na Praça Rio Cachoeira, bairro Conceição com a animação das bandas Silfarley, 7Kassio e Patrulha do Samba, entre outras.

Vamos celebrar a diversidade, a música e a alegria em nossa cidade. Venha se divertir conosco! Importante lembrar que o evento é realizado pela TV Santa Cruz com o apoio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e Prefeitura de Itabuna. No último final de semana a festa foi no bairro de Fátima com a animação da banda Forró, Maxixe e Xaxado na Praça Antoninho Queiroz.