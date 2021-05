Noite de violência em Itabuna: uma criança e dois homens são mortos

A pequena Maiquele de Jesus Santos, de apenas sete anos, foi uma das vítimas de mais uma noite de violência, ontem, 2, no bairro Bananeira, em Itabuna.

Ela e dois homens foram mortos a tiros, num ataque comandado por três criminosos, que chegaram num carro. Eles ainda não foram idenficados. Possivelmente, são integrantes de uma facção ligada ao tráfico de drogas.

Moradores suspeitam que um dos assassinos saiu da cadeia recentemente, e há indícios de que as vítimas foram previamente marcadas para morrer. Com exceção da criança, que teria sido vítima de uma bala perdida.

No momento em que atingida (no peito), Maiquele estava no sofá de casa com a mãe assistindo a TV. Por isso, é forte a hipótese de bala perdida, defendida inicialmente pela polícia.

Os homens mortos foram identificados como Romero Ferreira dos Santos, 40 anos, e Taique Silva Rodrigues, 21 anos. Os corpos foram liberados na manhã de segunda-feira, 3, para sepultamento.