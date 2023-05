NOITE MEMORÁVEL

"Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte"

Luís de Camões

Na noite do último dia 18, nos amplos salões da 3ª Via Hall, foi realizada a comemoração dos

40 anos de existência da Unimed Região Sul da Bahia, atual Unimed de Itabuna, um evento

bonito e que, na lembrança, nos levou de volta a anos passados quando, em nossa cidade,

comemorações dessa natureza eram frequentes.

A festa, um requinte de beleza e bom gosto, obedeceu à batuta desse gigante da classe

médica de Itabuna e da região que é Sílvio Porto de Oliveira, que, com sua capacidade de

trabalho e criação, em tudo que faz, parece um novo Midas transformando em ouro tudo que

lhe chega às mãos.

Sílvio, contando com uma equipe competente e abnegada, vem, ano após ano, contribuindo

para modificar o panorama da assistência médico-hospitalar, tal como fizera Calixto Midlej Filho

nos anos setenta e oitenta, primeiro com a criação da UNIMED, depois com a instalação da

SICREDI, procurando fortalecer a classe médica e, desse fortalecimento, o corolário natural, de

uma melhor assistência com maior satisfação dos usuários e prestadores de serviço.

Com o seu prestígio pessoal, Sílvio conseguiu trazer a Itabuna, para a grande data, os

principais dignitários das UNIMED nacional e regional, todos fazendo questão de realçar o

trabalho aqui desenvolvido sob a égide desse incansável Dr. Sílvio.

A UNIMED nasceu nos anos oitenta, quando um grupo de médicos resolveu trazer, para esta

Itabuna e região, a experiência adquirida no sudeste do país, quando os que necessitavam de

atendimento médico-hospitalar reclamavam do atendimento do então INAMPS. Reuniões e

mais reuniões foram feitas com a classe médica local, mostrando aos colegas a grande

diferença da UNIMED em relação a outros planos de saúde, pois aqui o médico passaria a ser,

também, dono da empresa, dentro dos princípios cooperativistas. Buscou-se também o apoio

necessário de alguns expoentes da classe empresarial, cujos funcionários passariam a receber

outro tratamento.

Hoje a UNIMED é uma realidade com sua atuação sendo enaltecida, tanto pelos prestadores

como pelos usuários.

Os 40 anos da nossa UNIMED mereceram uma comemoração ímpar que ficará gravada na

memória de todos que lá estiveram.

Daqui destas páginas parabenizamos o Dr. Sílvio e toda a sua equipe, aos prestadores e

usuários, desejando a essa instituição vida longa e sempre pujante.

João Otavio Macedo.

OLHO