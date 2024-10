Nome de Augusto Castro cresce na disputa pela presidência da UPB

Em ascensão dentro cenário político do Estado, após quebrar tabu da reeleição em Itabuna, com uma vitória recorde de mais de 65 mil votos, e mais de 35 mil votos de frente para o segundo colocado, o nome do prefeito Augusto Castro (PSD), vem angariando apoios na disputa pela presidência da União dos Municípios da Bahia – UPB.

Augusto Castro vem mantendo contatos com prefeitos eleitos e reeleitos para discutir apoios e projetos na disputa pela presidência da UPB. “Nos encontros que tenho mantido com os colegas prefeitos, defendemos o fortalecimento do municipalismo. O prefeito é quem está na ponta, na cidade, e recebe as demandas de seus munícipes. A nossa união irá assegurar municípios fortes, diante dos outros entes federativos”, afirma Castro.

Na avaliação do prefeito de Itabuna, cerca de 80 prefeitos baianos já asseguraram apoio ao seu nome na disputa pela presidência da UPB.