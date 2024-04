Nomeados em Itabuna mais candidatos aprovados em concurso

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, nomeou sete candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2023 para os cargos de farmacêutico, nutricionista, odontólogo e psicólogo de acordo com a Portaria de Nomeação nº 02/2024 assinada pelo prefeito Augusto Castro (PSD) e o secretário de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo de Carvalho. O documento foi publicado na edição eletrônica nº 6.131 de quinta-feira, dia 25.

As nomeações terão vigência a partir de segunda-feira, dia 29. A investidura nos cargos públicos deve ser realizada observando-se as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 2.664/2024.

Os candidatos listados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na data de nomeação indicada ou nos 30 dias subsequentes, das 14:00 às 17 horas, munidos da documentação constante no Anexo I, de acordo com o cargo respectivo. A unidade da Secretaria de Gestão e Inovação está localizada no 1º andar do edifício Jequitibá Trade Center, na Avenida Aziz Maron, nº. 1.067, Jardim Vitória.

Para o cargo de farmacêutico foram nomeados Luiz Alberto Gusmão Fontes Júnior (5º) e Laiane Campos Pereira (6º da listagem geral). Para o cargo de nutricionista o candidato Filipi Gonçalves |Lefundes (1º) e os candidatos em Odontologia Manuela Alves dos Santos (2º), Sarah de Araújo Pires (3º) e Igor Oliveira Moitinho (4º da listagem geral), enquanto para Psicologia Sandra Maciel Silva (1º da listagem PCD).