Nos 112 anos da ACI, Sérgio Velanes destaca papel do associativismo

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) completou 112 anos de fundação neste domingo, 14 de junho de 2020. À frente da entidade, o empresário Sérgio Velanes destaca as conquistas alcançadas nos últimos anos e pontua a importância do associativismo para o desenvolvimento da classe empresarial, principalmente nesse momento de pandemia do novo Coronavírus.

Há mais de 100 anos atuando em defesa da classe empresarial de Itabuna, nos segmentos do comércio, da indústria e de serviços, a ACI permanece como uma entidade forte e com grande poder de atuação na cidade. Ao aglutinar ideias e anseios dos empresários, a entidade tem buscado, em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna – Sindicom, a resolução de demandas que influenciam no desenvolvimento dos empreendimentos.

Recentemente, através do Programa Empreender, em parceria com a Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia – Faceb e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, a ACI promoveu, ao longo de um ano, uma consultoria gratuita para empresários que atuam nos segmento de moda, salão de beleza, panificação, entre outros. O resultado foi o grande envolvimento de jovens na realização de palestras e eventos específicos, além da criação de núcleos setoriais.

Cursos e palestras

Ainda com o apoio do Empreender, em parceria com a Uesc e demais instituições ligadas à classe empresarial, a ACI tem desenvolvido cursos e palestras online, visando munir o associado com informações atualizadas para a manutenção do empreendimento ao longo da pandemia. Segundo Sérgio, a Associação está focada em iniciativas de colaboração, confiança e união. “Dentro disso, a gente consegue atingir um melhor desenvolvimento e crescimento da vida pessoal e profissional”.

O fortalecimento da classe empresarial é gerado a partir do envolvimento dos seus membros, que ao compartilhar os principais anseios, são levados a desenvolver ações em conjunto, que reverberam numa melhor condição da economia local. Por essa razão, “o associativismo é uma das saídas nesse momento para pequenas e médias empresas, pois traz uma vivência melhor, relacionamento, informações, mais segurança para os empresários, mesmo sendo concorrentes”, ressaltou o presidente da ACI.

Legado

Sérgio ainda destacou que a Associação Comercial tem deixado seu legado nas páginas da história da cidade de Itabuna. “E é com grande orgulho que celebra esses 112 anos de vitalidade e incontáveis realizações, que somente foram possíveis graças ao empenho, à determinação e à perseverança de inúmeros nomes que dedicaram boa parte de suas vidas para o êxito desta instituição”.

Ele conclui: “Os fundadores, os ex-presidentes, dos quais podemos citar os saudosos José Soares Pinheiro, José Oduque Teixeira, Ailton Messias, José Carlos, Milton Veloso, Helenilson Chaves, Carlito Alemão, e Milton Veloso; Eduardo Fontes, Ronaldo Abude, Luiz Ribeiro, Silvio Roberto, Raimundo Galvão, Carlos Ulisses Doréa, Ubirajara Coelho, Adolfo Gomes, os diretores e uma infinita gama de colaboradores, é que nos dão hoje a oportunidade de comemorar esta grande façanha”.