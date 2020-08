“Nota Premiada” ajuda Santa Casa na compra de remédios para pacientes SUS

As despesas dos hospitais habilitados para atendimento aos pacientes com suspeitas ou positivados para o novo coronavírus dispararam desde o início da pandemia. Por isso, a contribuição do cidadão para ajudar os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tornou-se ainda mais importante. E uma das formas de ajudar é por meio da campanha Nota Premiada Bahia.

Em Itabuna, a Santa Casa de Misericórdia tem usado o dinheiro recebido via Nota Premiada Bahia para compra de materiais e medicamentos usados no tratamento de pacientes SUS atendidos nos hospitais da centenária instituição. Cerca de 70% dos atendimentos feitos nas unidades da SCMI são pelo SUS.

Como concorrer

Para contribuir, o cidadão só precisa, ao se cadastrar na Nota Premiada, informar que a instituição filantrópica escolhida é a Santa Casa de Itabuna. “Toda ajuda é muito bem-vinda, principalmente neste momento em que os hospitais estão lotados por causa da pandemia do novo coronavírus. Cada centavo tem sido importante e muito bem aplicado”, afirma o provedor Francisco Valdece.

Quem participa da campanha promocional realizada pelo Governo do Estado, além de ajudar aos pacientes SUS, concorre a prêmio mensal em dinheiro. Cada mês são sorteados, pela Loteria Federal da Caixa Econômica, 91 prêmios para os consumidores cadastrados, sendo um de R$ 100 mil e outros 90 no valor de R$ 10 mil cada.

Para concorrer aos prêmios individuais, o contribuinte baiano deve escolher até duas instituições, uma da área de saúde e outra da área social, com as quais compartilhará todas as notas fiscais eletrônicas cadastradas no site da campanha, que já teve ganhadores de vários municípios do sul da Bahia, entre os quais Itabuna, Ilhéus e Ipiaú.