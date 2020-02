Nota Premiada irá distribuir R$ 1 milhão; resultado sai dia 19

O prazo para participar do próximo sorteio da Nota Premiada Bahia se encerra neste sábado (29). As compras realizadas com CPF na nota até esta data vão gerar os bilhetes para o sorteio do mês de março, que terá o resultado divulgado no dia 19. Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, num total de 91 ganhadores.

Quem não se inscreveu na campanha ainda pode cadastrar-se preenchendo formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br. Recém-chegado ou não, para concorrer o participante precisa informar o CPF cadastrado a cada compra realizada em estabelecimento emissor da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

A Nota Premiada conta atualmente com 543 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 495 pessoas, incluindo dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019 – o próximo sorteio especial acontece em junho deste ano. Do total de ganhadores, 325 moram na capital e 170 no interior.