Nota Premiada une R$ 1 milhão e solidariedade; sorteio dia 17

Que tal ajudar uma instituição filantrópica que tem cerca de 70% dos serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda concorrer a sorteios mensais de até R$ 1 milhão? Você pode fazer isso sem ter de desembolsar qualquer quantia, precisando somente se cadastrar na Campanha Nota Premiada Bahia e indicar, como ato de solidariedade, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna como instituição na área de saúde.

Promovida pelo Governo do Estado, a Nota Premiada distribui um total de R$ 1 milhão em prêmios, sendo que R$ 900 mil para 90 sortudos, com valor individual de R$ 10 mil. Os outros R$ 100 mil são destinados ao ganhador do prêmio principal. Para concorrer, o contribuinte só precisa inscrever-se no site da campanha (https://www.npb.sefaz.ba.gov.br/sistemas/nbpp/). Ah! Não se esqueça de indicar a Santa Casa de Itabuna como instituição filantrópica beneficiada.

Medicamentos para pacientes

Vice-provedor da SCMI, o médico Antônio Augusto Monteiro destaca que os valores arrecadados com a companha são destinados para a aquisição de materiais e medicamentos dos pacientes SUS, principalmente os atendidos no hospital materno-infantil Manoel Novaes. “Temos uma participação ainda tímida das pessoas que indicam a nossa instituição, mas os recursos atualmente repassados ajudam muitas pessoas carentes atendidas nas nossas unidades”, relata o vice-provedor.

Antônio Augusto lembra que, no momento da inscrição na Campanha Nota Premiada Bahia, quanto mais pessoas indicarem a SCMI, mais pacientes SUS são beneficiados. “Cerca de 70% dos usuários dos nossos serviços são do SUS, beneficiados com produtos e medicamentos que compramos com a parcela arrecadada com a Nota Premiada. Agradecemos muito a quem já indicou a SCMI e pedimos que outras pessoas façam o mesmo”, solicita.

Loteria federal

De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia, todas as compras feitas pelos inscritos na campanha são convertidas em bilhetes eletrônicos de 10 números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada sempre uma semana antes da data do sorteio. A partir da Loteria Federal, é extraído o número da sorte que define os bilhetes ganhadores.

Os contemplados de dezembro serão conhecidos no próximo dia 17 e o resultado será publicado no site da iniciativa e nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com quase 576 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 1.041 pessoas, sendo que 659 moram na capital e outras 381 no interior. Um sortudo reside fora do estado.