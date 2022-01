Notícia boa que veio da igreja para as vítimas das cheias em Itabuna

Ao final da Missa em Ação de Graças que celebrou o aniversário de 52 anos do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), o pároco da Catedral de São José, padre Gilvan Oliveira Souza, anunciou que a União Europeia (UE), a Cáritas Internacional e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vão doar 1 milhão de Euros, pouco mais de R$ 6,3 milhões, para socorrer as vítimas das fortes chuvas e cheias dos rios que devastaram cidades do Litoral Sul da Bahia.

O valor será distribuído entre as dioceses de Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas e outra de Minas Gerais, estado que também sofre com as chuvas. “A Cáritas Brasil trouxe a internacional europeia, que fez uma vistoria da situação com representantes da UE e Unicef e constatou que o ocorrido nessas cidades foi uma catástrofe incomum”, atestou o padre Gilvan Souza.

Segundo ele, os recursos serão administrados pela Cáritas Internacional, organismo vinculado à Igreja Católica, em união com a Cáritas Brasil, para reconstruir casas e favorecer os afetados pelas cheias, que devastaram 40% da zona urbana de Itabuna. “Uma enchente com tantos desabrigados como se viu, em Itabuna, ainda hoje temos desabrigados, é um momento muito terrível que nós estamos vivendo”, declarou o pároco da Catedral de São José.

“Recebi, em nome da comunidade itabunense, uma excelente notícia no dia em que celebro mais um ano de vida com nossos amigos, funcionários públicos e representantes de entidades sociais. Os representantes da União Europeia, Cáritas Internacional e Unicef visitaram as áreas devastadas, os desabrigados e desalojados e viram pessoas sem habitação. A doação desse € 1 milhão representa muito para as cidades atingidas, incluindo Itabuna”, disse o prefeito Augusto Castro.

Ele lembrou que a Prefeitura continua prestando assistência aos 532 desabrigados que ainda estão em escolas municipais e estaduais, salas da Universidade Federal do Sul da Bahia e outras instituições. Também disse que avançam os contatos com o Governo do Estado para a construção de 1.100 casas, a partir da doação do terreno, e concessão do cartão digital do Auxílio Recomeço no valor de R$ 3 mil, além do aluguel social no valor de 40% do salário-mínimo, equivalente a R$