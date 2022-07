Nova Base da Cipe Cacaueira reforçará policiamento na cidade de Santa Luzia e região

A nova Base Avançada da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, inaugurada nesta quinta-feira (28), na cidade de Santa Luzia, reforçará o policiamento na região Sul da Bahia.

A unidade, entregue pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, atenderá também os moradores dos municípios de Arataca, Camacã, Itajú do Colônia, Jussari, Mascote, Pau Brasil, além de distritos e povoados das respectivas cidades.

“Mais uma unidade que ajudará a combater a criminalidade e apoiará unidades ordinárias, não só na área urbana, mas, principalmente, nas zonas rurais”, pontuou o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho.

Investimento

Foram investidos aproximadamente R$ 40 mil para a aquisição de móveis e nos reparos da estrutura que fica localizada no Centro de Santa Luzia, e conta com alojamentos, copa, sala de estar, banheiros, sala de tv, quintal e garagem.

Além dessa unidade, a Cipe Cacaueira conta com outras cinco Bases nas cidades de Ilhéus, Ituberá, Una, Coaraci e no distrito do Caubi. O município de Valença também será beneficiado com uma estrutura da Cipe Cacaueira.

“Essa estrutura recebe o nome do sargento da reserva João Selva que, por muito tempo, fez parte da Cipe Cacaueira. Um profissional disciplinado que sempre honrou e se dedicou na missão de servir e proteger a sociedade”, declarou o comandante da especializada, major Fábio Rodrigo Silva.