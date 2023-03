Nova escola em tempo integral será inaugurada nesta sexta em Itabuna

O governador Jerônimo Rodrigues e a secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, irão entregar oficialmente, nesta sexta-feira (3), às 8h30, o Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer, construído no antigo Centro Social Urbano (CSU), no bairro Vila Anália, em Itabuna. O investimento total é de R$ 24 milhões, incluindo a obra e os equipamentos.

O colégio tem 24 salas de aula; quatro laboratórios (Química e Biologia; Física e Matemática; Línguas; e Informática); auditório para 175 pessoas; biblioteca; refeitório para 200 lugares; quadra poliesportiva coberta; campo de futebol society e piscina semiolímpica; dentre outros equipamentos.