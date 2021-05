Nova etapa da vacina contra a gripe em Ilhéus

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus (Sesau) está convocando os idosos a partir de 60 anos e professores de escolas públicas e privadas para receber a vacina Influenza contra a gripe a partir desta terça-feira, 11. O grupo integra a segunda fase prevista na programação da campanha de vacinação da gripe Influenza e poderá ser imunizado até o dia 8 de junho.

As salas de vacina em Ilhéus funcionarão nos seguintes pontos: CAE III; PSF Conquista; UBS Joaquim Sampaio; UBS Euler Ázaro; UBS Banco da Vitória; UBS Posto Sarah Kubitscheck; PSF Nelson Costa; UBS Hernani Sá; PSF Nossa Senhora da Vitoria; PSF Ilhéus II; e UBS Olivença.

A Sesau orienta que é preciso respeitar um intervalo de 14 dias entre a data de recebimento da vacina contra a Covid-19 e a da Influenza.

Para o recebimento da vacina, o usuário deve apresentar documentos como CPF, cartão de vacinação (se tiver), cartão do SUS, o comprovante de residência, e, no caso de professores, deve ser também apresentado um documento que comprove o vínculo com a instituição de ensino, como carteira de trabalho, ou cópia contracheque atual, ou declaração de atuação assinada pelo diretor escolar. Já os professores da rede municipal de educação devem apresentar cópia do contracheque atual ou uma declaração de atuação assinada pelo diretor escolar para os contratados da Seleção 001/2021.

Etapas de imunização – A terceira fase começará no dia 9 de junho e se estenderá até o dia 9 de julho, com a vacinação contra a Influenza para pessoas acima de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros, forças de segurança e salvamento; e as forças armadas.